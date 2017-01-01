Корзина
441 отзыв
+380662705377
+380976006196
УкраинаХарьковская областьХарьковТЦ "БАРАБАШОВО"
Магазин ЭлектроРай
Оставить отзыв

Светодиодные лампы GU5.3

Светодиодные лампы MR16 с цоколем GU5.3 обычно применяются для общего освещения(в подвесных и натяжных потолках), для локального освещения (настольные лампы), для подсветки на витрине,локальной подсветки, и в других смежных сферах применений. 
  • facebook
  • twitter
Информация
ЭлектроРай в соцсетях
Сайт создан на платформе Prom.ua
ЭлектроРай | Пожаловаться на контент