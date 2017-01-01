Светодиодные лампы GU5.3
Светодиодные лампы MR16 с цоколем GU5.3 обычно применяются для общего освещения(в подвесных и натяжных потолках), для локального освещения (настольные лампы), для подсветки на витрине,локальной подсветки, и в других смежных сферах применений.
- BT-541Светодиодная лампа Biom 4w MR-16 матовая 3000KВ наличии Оптом и в розницу24,30 грн.
- BT-542Светодиодная лампа Biom 4w MR-16 матовая 4500KВ наличии Оптом и в розницу24,30 грн.
- BT-561Светодиодная лампа Biom 7w MR-16 матовая 3000KВ наличии Оптом и в розницу27 грн.
- BT-562Светодиодная лампа Biom 7w MR-16 матовая 4500KВ наличии Оптом и в розницу27 грн.
- 010-NЕСветодиодная лампа Luxel 3,5w MR-16 4000KВ наличии Оптом и в розницу21,40 грн.
- 012-NЕСветодиодная лампа Luxel 6w MR-16 4000KВ наличии Оптом и в розницу26,60 грн.
- 011-NСветодиодная лампа Luxel 6w MR-16 4000KВ наличии Оптом и в розницу34,80 грн.
- 011-НСветодиодная лампа Luxel 6w MR-16 3000KВ наличии Оптом и в розницу34,80 грн.
- LB-271Светодиодная лампа Feron MR-11 3w 240lm 4000kВ наличии Оптом и в розницу42,30 грн.
- LB-196Светодиодная лампа Feron MR-16 7w 600lm 2700kВ наличии Оптом и в розницу50,40 грн.
- LB-196Светодиодная лампа Feron MR-16 7w 620lm 4000kВ наличии Оптом и в розницу50,40 грн.
- LB-194Светодиодная лампа Feron MR-16 6w 480lm 2700kВ наличии Оптом и в розницу52,20 грн.